Ukida li se ove godine roaming sa zemljama EU?

RTV SLON
Foto: Freepik

Iako se sve češće govori o tome da bi trebao biti ukinut roaming sa zemljama EU i očekivanja građana BiH i zapadnog Balkana, dostupni i provjereni podaci pokazuju da konačna odluka još uvijek nije donesena.

Šta do sada znamo?

Tokom decembra 2025. u institucijama Evropske unije vođeni su razgovori o mogućem proširenju sistema Roaming kao kod kuće na države zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema tim informacijama, očekuje se politički poziv Evropskom vijeću prema Evropskoj komisiji da ubrza tehničke i regulatorne pripreme kako bi zemlje regiona mogle biti uključene u ovaj režim tokom narednog perioda.

Međutim, važno je naglasiti da u decembru 2025. nije usvojena pravno obavezujuća odluka kojom bi se roaming sa zemljama EU ukinuo za građane Bosne i Hercegovine već ove godine. Za razliku od pojedinih zemalja koje su već formalno uključene u režim Roaming kao kod kuće, države zapadnog Balkana i dalje se nalaze u fazi političkih najava i priprema.

Ukida li se ove godine roaming sa zemljama EU, u ovom trenutku može se odgovoriti samo djelimično. Postoji politički signal da Evropska unija želi ubrzati ovaj proces i da se uključivanje zapadnog Balkana smatra realnim ciljem, ali bez preciznog datuma i bez formalne odluke to i dalje ostaje u domenu planova.

Da bi roaming sa zemljama EU zaista bio ukinut, potrebno je ispuniti niz tehničkih i regulatornih uslova. Oni se odnose na usklađivanje pravila između mobilnih operatera, regulatornih tijela i evropskog zakonodavstva, što je proces koji zahtijeva vrijeme i formalne odluke na nivou EU.

