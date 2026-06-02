Krichbaum i Haddad u BiH: Proširenje EU ključna tema razgovora

Proširenje EU bit će u fokusu posjete državnog ministra za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gunthera Krichbauma Bosni i Hercegovini, gdje dolazi zajedno s Benjaminom Haddadom, francuskim delegiranim ministrom za Evropu.

Krichbaum će od 1. do 2. juna boraviti u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a povod posjete su razgovori o evropskom putu zemalja regiona i reformskim procesima koji su važni za približavanje članstvu u Evropskoj uniji.

Tokom trilateralnih posjeta, njemački državni ministar sastat će se s visokim dužnosnicima vlada, predstavnicima civilnog društva, kao i s vojnicima EUFOR-a. Posjeta dolazi u trenutku kada se u Bosni i Hercegovini ponovo naglašava potreba za deblokadom reformskih procesa i nastavkom ispunjavanja obaveza na evropskom putu.

Uoči dolaska, Krichbaum je poručio da je u fokusu zajedničkog putovanja s Benjaminom Haddadom upravo proces proširenja EU s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Istakao je da je Crna Gora vodeći kandidat u procesu pristupanja EU, te da pokazuje kako predani reformski koraci mogu približiti zemlju članstvu u Evropskoj uniji.

“Evropska perspektiva je važna za stabilnost i prosperitet regije. Također u Bosni i Hercegovini mnogi ljudi vide prednosti koje bi članstvo u EU imalo. Ovdje bismo željeli razmotriti i potaknuti prevladavanje sadašnjeg zastoja”, izjavio je Krichbaum.

Posjeta evropskih zvaničnika Bosni i Hercegovini dolazi i uoči sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, PIC-a, koja bi se 3. i 4. juna trebala održati u Sarajevu. Na toj sjednici očekuje se razgovor o izboru novog visokog predstavnika, nakon što je Christian Schmidt obavijestio PIC o odluci da završi mandat i zatražio pokretanje procedure za imenovanje njegovog nasljednika.