EU danas slavi broj koji BiH skoro deceniju ne može uvesti

U EU današnji dan obilježava se u znaku broja 112 – jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije. Ovaj broj koristi se za pozive policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći i drugim službama, a dostupan je u svim državama članicama EU, kao i u većini zemalja kandidata za članstvo.

Bosna i Hercegovina ni nakon devet godina nije uspjela uvesti broj 112. Proces, kako se navodi, blokiraju predstavnici Republike Srpske u entitetskim i državnim institucijama, smatrajući da bi njegovo uvođenje značilo prijenos nadležnosti.

Na sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, održanom 22. oktobra 2025. godine, od domaćih vlasti je ponovo zatraženo da usvoje jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve. U međuvremenu su to već učinile druge zemlje koje teže članstvu u EU, uključujući Crnu Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju.

Prednost sistema 112 ogleda se u tome što jedan poziv omogućava istovremeno obavještavanje više nadležnih službi. Nakon što operater primi poziv, informaciju prosljeđuje svim relevantnim službama potrebnim u konkretnoj situaciji.

To značajno skraćuje vrijeme reakcije, što je posebno važno u slučajevima poput saobraćajnih nesreća, kada su brza intervencija i koordinacija presudni za spašavanje života. Građani tada ne moraju pojedinačno kontaktirati svaku službu.

Broj 112 je besplatan i dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, širom Evrope. Njegovo uvođenje u BiH olakšalo bi snalaženje i stranim državljanima koji borave u zemlji, bilo turistički ili poslovno, jer bi u hitnim situacijama odmah znali koji broj da pozovu. S obzirom na rast broja posjetilaca, to bi predstavljalo dodatnu prednost za Bosnu i Hercegovinu.