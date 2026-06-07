EU od 1. jula uvodi carinu na male pošiljke: Šta nova pravila znače za online kupce u BiH

Evropska unija od 1. jula ove godine uvodi privremenu carinu od tri eura za sve pošiljke vrijednosti manje od 150 eura koje u EU stižu iz trećih zemalja. Dosad su takvi paketi bili oslobođeni carinskih dažbina, ali će prema reformi carinskog sistema svaki paket koji ulazi na teritoriju Unije podlijegati jednakim kontrolama i davanjima, bez obzira na njegovu vrijednost.

Riječ je o dijelu sveobuhvatne reforme carinskog sistema koju je Evropska komisija predložila 2023. godine, dok je Vijeće Evropske unije u julu prošle godine odobrilo početak međuinstitucionalnih pregovora s Evropskim parlamentom.

Nova pravila predviđaju da se carinske dažbine obračunavaju već od prvog eura vrijednosti pošiljke pri ulasku u EU, čime bi se carinski sistem uskladio s pravilima koja već važe za porez na dodanu vrijednost.

Kako navodi Forbes, važno je naglasiti da se carina neće naplaćivati kao jedinstvena naknada po paketu. Obračun će se vršiti prema različitim kategorijama robe koje se nalaze u pošiljci. Tako će, primjerice, za paket koji sadrži jednu svilenu i dvije vunene bluze biti obračunate dvije odvojene carinske naknade, tri eura za svilu i tri eura za vunu, što znači da će ukupna carina iznositi šest eura.

Potpuna primjena reforme planirana je za 2028. godinu, kada bi trebao biti uspostavljen i novi carinski podatkovni centar Evropske unije.

Iz Vijeća EU pojašnjavaju da je ukidanje dosadašnjeg praga oslobađanja od carine rezultat naglog rasta elektronske trgovine.

„Svakodnevno je EU preplavljena malim paketima niske vrijednosti“, navodi se u obrazloženju reforme.

Dodaje se da je postojeće izuzeće od carine povećalo mogućnost zloupotreba, jer su mnoge pošiljke bile namjerno prijavljivane s nižom vrijednošću kako bi se izbjeglo plaćanje dažbina. Time su, smatraju u EU, stvoreni neravnopravni uslovi za kompanije koje posluju unutar Unije. Također, trgovci su često dijelili veće pošiljke na više manjih, što je povećavalo količinu ambalažnog otpada i emisiju štetnih gasova.

Iako se nova mjera odnosi na uvoz robe u Evropsku uniju, iz eCommerce asocijacije u Bosni i Hercegovini ranije su za Forbes BiH pojasnili da bi mogla imati indirektan utjecaj i na kupce u BiH koji sve češće naručuju proizvode putem platformi poput Temua i Sheina.

Kako navode, očekuje se da će dio online platformi i trgovaca prilagoditi svoje logističke modele za evropsko tržište, što bi moglo utjecati na cijene i dostupnost robe i u regionu, naročito tamo gdje se naručivanje oslanja na evropske distributivne centre.

„Prema dostupnim informacijama iz EU izvora, očekuje se da će dio platformi i trgovaca mijenjati logističke modele za Evropu, a to se može preliti na cijene i dostupnost robe i u našem regionu, posebno tamo gdje se naručivanje oslanja na evropske distributivne centre. U praksi to znači da ‘ultra jeftina’ roba koja je do sada ‘pobjeđivala’ cijenom zbog kombinacije niskih troškova i carinskog izuzeća u EU gubi dio te prednosti, što može blago ojačati poziciju domaćih i regionalnih online trgovaca“, naveli su iz asocijacije.

Podsjećaju i da Bosna i Hercegovina trenutno ima znatno povoljniji režim za male pošiljke. Naime, pošiljke zanemarive vrijednosti do 300 KM po pošiljci oslobođene su uvoznih dažbina i PDV-a, uz određena ograničenja i pravila o učestalosti.

„To znači da BiH trenutno ima znatno viši prag oslobađanja nego EU, pa se dio potražnje može preusmjeravati u skladu s tim razlikama u režimima. Prema procjenama stručnjaka iz sektora prekogranične e-trgovine, najveći udar će biti na modele prodaje s velikim volumenom i minimalnom maržom, dok će se ostatak tržišta prilagođavati kroz cijene, skladišta i način formiranja pošiljki, bez nužno linearnog poskupljenja za sve proizvode“, poručili su iz eCommerce asocijacije Bosne i Hercegovine.