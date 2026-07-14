Građani BiH bi od iduće godine mogli plaćati 20 eura za putovanje u EU

Građani Bosne i Hercegovine koji bez vize putuju u zemlje šengenskog prostora uskoro će prije polaska morati popuniti online prijavu i platiti 20 eura za ETIAS odobrenje.

Prema najavama hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića, početak primjene ovog sistema mogao bi biti pomjeren na početak 2027. godine.

Božinović je nakon razgovora s evropskim komesarom za unutrašnje poslove Magnusom Brunnerom u Briselu izjavio da je Hrvatska spremna za uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja, poznatog kao ETIAS.

Nova obaveza odnosit će se na državljane Bosne i Hercegovine, kao i drugih zemalja čiji građani mogu putovati u šengenski prostor bez vize. Prije putovanja bit će potrebno popuniti obrazac putem zvanične internetske stranice ili mobilne aplikacije i platiti naknadu od 20 eura.

Odobrenje će biti povezano s pasošem i važit će tri godine ili do isteka putne isprave, zavisno od toga koji datum nastupi ranije. ETIAS neće predstavljati vizu niti će automatski garantovati ulazak, nego prethodno odobrenje koje će putnik morati dobiti prije polaska.

Prema trenutno objavljenim informacijama Evropske komisije, ETIAS bi trebao početi s radom u posljednjem kvartalu 2026. godine, ali tačan datum još nije određen. Božinović je, međutim, naveo da se očekuje odgađanje početka primjene do početka naredne godine.

Hrvatski ministar govorio je i o primjeni Sistema ulaska i izlaska, EES-a, koji na vanjskim granicama šengenskog prostora digitalno bilježi podatke o putnicima iz zemalja izvan Evropske unije.

Sistem uključuje fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju prilikom prelaska granice. U slučaju većih gužvi moguće je privremeno obustaviti dio biometrijskih provjera, a ta mogućnost prema važećim pravilima traje do 6. septembra. Nekoliko evropskih država zatražilo je produženje ove mjere.

Božinović je kazao da Hrvatska nema većih problema u primjeni EES-a, jer se za novi način kontrole pripremala duže vrijeme i razmatrala različite scenarije na graničnim prijelazima.

Prema podacima koje je iznio, u sistemu je na nivou Evropske unije registrovano oko 110 miliona putnika, dok je više od 50.000 osoba odbijeno na granici. Hrvatska je zabranila ulazak za više od 5.000 osoba, što predstavlja oko 11 posto ukupnog broja odbijenih ulazaka.

Božinović je ocijenio i da bi Evropska unija trebala snažnije koristiti viznu politiku u sprečavanju ilegalnih migracija. Kako je naveo, dio migranata redovnim avionskim linijama dolazi u zemlje u susjedstvu Evropske unije, a zatim pokušava nezakonito prijeći njene granice.