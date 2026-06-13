BiH korak bliže ukidanju rominga sa Evropskom unijom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto učestvovao je na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima, na kojem je pozdravio odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama zapadnog Balkana o uključivanju regiona u režim “Roam Like at Home”.

Ovaj režim bi građanima Bosne i Hercegovine omogućio korištenje mobilnih usluga u državama članicama Evropske unije bez dodatnih troškova rominga.

“Ovo je jedna od najopipljivijih koristi evropskih integracija za naše građane. Kada proces bude uspješno završen, građani Bosne i Hercegovine moći će koristiti mobilne telefone širom Evropske unije bez straha od visokih računa za roming. To je konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji”, izjavio je ministar Forto.

Forto je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren. Među njima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija.

“Nismo čekali da pregovori počnu kako bismo krenuli raditi svoj dio posla. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pripremilo je Nacrt novog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija putem platforme eKonsultacije. Time smo pokazali da želimo biti dio rješenja i da smo spremni ispuniti obaveze koje su pred nama”, rekao je ministar Forto.

On je pozvao sve institucije i političke aktere da podrže što skorije usvajanje zakona.

“Nadam se da će postojati dovoljno svijesti i odgovornosti da potrebne reforme provedemo bez odlaganja. Građani Bosne i Hercegovine ne smiju biti taoci sporih procedura kada je riječ o koristima koje već uživaju građani Evropske unije. Svaki korak koji nas približava ukidanju rominga sa EU istovremeno nas približava i članstvu u Evropskoj uniji”, poručio je Forto.

Ministar je podsjetio da je zahvaljujući regionalnom sporazumu roming između zemalja zapadnog Balkana ukinut još 2021. godine, te da pregovori sa Evropskom unijom predstavljaju prirodan nastavak tog procesa.

“Pokazali smo da model funkcionira u regionu. Sada imamo priliku da isti princip proširimo i na Evropsku uniju. To je vijest koja će, kada proces bude završen, značiti manje troškove za građane, studente, privrednike i sve one koji putuju, rade ili posluju sa državama članicama EU”, zaključio je ministar Forto.