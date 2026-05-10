Šta donose nova pravila za vozačke dozvole u EU i koga iz BiH se tiču?

Nova pravila za vozačke dozvole u EU donose digitalne dozvole, strožije sankcije za najteže prekršaje i promjene za profesionalne vozače, a njihova primjena očekuje se postepeno do 2030. godine.

Evropski parlament ranije je usvojio reformu kojom se modernizuje sistem vozačkih dozvola u državama članicama Evropske unije. Jedna od najvažnijih novina je digitalna vozačka dozvola, dostupna na mobilnom telefonu, koja bi do 2030. godine trebala postati glavni format u EU, dok će vozači i dalje moći zatražiti fizičku karticu.

Nova pravila predviđaju i strožije postupanje prema vozačima koji naprave teške prekršaje. Odluke o oduzimanju, suspenziji ili ograničenju vozačke dozvole bit će prosljeđivane državi koja je dozvolu izdala, kako bi se omogućilo efikasnije provođenje zabrana vožnje u prekograničnim slučajevima.

Promjene se odnose i na mlade vozače. Uvodi se mogućnost vožnje uz pratnju za 17-godišnjake u kategoriji B, dok će novi vozači imati probni period od najmanje dvije godine. Vozačke dozvole za automobile i motocikle važit će 15 godina, a za kamione i autobuse pet godina.

Zbog nedostatka profesionalnih vozača, EU spušta dobnu granicu za ulazak u ovu profesiju. Osobe s navršenih 18 godina moći će voziti kamione, a osobe s 21 godinom autobuse, pod uslovom da posjeduju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ova pravila se ne primjenjuju direktno na domaće vozačke dozvole jer BiH nije članica EU. Ipak, građani BiH koji žive, rade ili profesionalno voze u državama EU morat će poštovati propise zemlje u kojoj borave, posebno kada je riječ o priznavanju, zamjeni ili korištenju vozačke dozvole. EU navodi da priznavanje dozvola iz zemalja koje nisu članice Unije zavisi od pravila konkretne države članice.

To znači da će bh. vozači, posebno profesionalni vozači u međunarodnom transportu, morati pratiti kako pojedine zemlje EU uvode nova pravila, jer se uslovi mogu razlikovati od države do države. Za građane BiH koji se trajno nastane u nekoj članici EU, pitanje zamjene vozačke dozvole i dalje će zavisiti od bilateralnih sporazuma i nacionalnih propisa te države.