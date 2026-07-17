Nova pravila za putovanje u Evropu: Građani BiH će ETIAS plaćati 20 eura

Građani Bosne i Hercegovine s biometrijskim pasošem od posljednjeg kvartala 2026. godine morat će prije putovanja u 30 evropskih zemalja pribaviti elektronsko odobrenje ETIAS.

Tačan datum početka primjene sistema još nije objavljen, a Evropska unija najavila je da će javnost o tome obavijestiti nekoliko mjeseci unaprijed.

ETIAS neće biti viza, nego elektronsko odobrenje namijenjeno državljanima zemalja koje imaju bezvizni režim s Evropskom unijom. Na listi država čiji će građani morati podnijeti zahtjev nalazi se i Bosna i Hercegovina.

Nova obaveza odnosit će se na kratkotrajna turistička i poslovna putovanja, kao i posjete porodici i prijateljima, u trajanju do 90 dana u periodu od 180 dana. ETIAS će biti potreban za putovanja u zemlje šengenskog prostora i na Kipar, među kojima su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija i druge evropske zemlje.

Podnošenje zahtjeva koštat će 20 eura. Plaćanja će biti oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina, kao i određeni članovi porodica državljana Evropske unije i osoba koje uživaju pravo slobodnog kretanja.

Odobrenje će biti povezano s pasošem i važiti tri godine ili do isteka pasoša korištenog prilikom prijave, zavisno od toga šta nastupi ranije. Putnici će tokom tog perioda moći više puta ulaziti u zemlje obuhvaćene sistemom, uz obavezu poštovanja dozvoljene dužine boravka.

Prijave će se podnositi putem zvanične internetske stranice ili mobilne aplikacije ETIAS-a. Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena za nekoliko minuta, ali se putnicima preporučuje da prijavu podnesu dovoljno rano zbog mogućih dodatnih provjera.

Građanima koji imaju odgovarajuću boravišnu kartu ili drugi važeći dokument koji ih oslobađa ove obaveze ETIAS neće biti potreban.

Evropska unija upozorava da sistem još nije počeo primati prijave, zbog čega građani trebaju izbjegavati nezvanične stranice koje već nude posredovanje ili izdavanje navodnih odobrenja. Čak i nakon dobijanja ETIAS-a, konačnu odluku o ulasku u zemlju i dalje će donositi granične službe