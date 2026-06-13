SNSD pred odlukom: Dodik otkrio svoj prijedlog za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas da će stranačkim organima predložiti Željku Cvijanović kao kandidatkinju za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima.

Dodik je to izjavio tokom sjednice Predsjedništva Aktiva žena SNSD-a, ističući da i Aktiv žena ima pravo da predlaže kandidate za najviše funkcije.

“Smatram da Aktiv žena ima pravo da predlaže. Ja ne krijem da je Željka Cvijanović moj prijedlog za tu funkciju”, rekao je Dodik.

Naglasio je da će konačnu odluku o kandidaturama donijeti nadležni organi stranke.

Navodno, SNSD bi svoje kandidate za predstojeće izbore trebao predstaviti početkom jula.

Ranije se kao mogući kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske spominjao Savo Minić, dok bi Željka Cvijanović trebala biti kandidatkinja za članicu Predsjedništva BiH.