SNSD kažnjen sa 7.000 KM zbog kršenja izborne šutnje

Centralna izborna komisija (CIK) kaznila je sa 7.000 KM političku stranku Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) – Milorad Dodik zbog kršenja izborne šutnje.

Kako je obrazloženo na hitnoj sjednici CIK-a, prigovor je podnijela Srpska demokratska stranka jer je Dodik gostujući na Prvoj TV slao političke poruke 22. novembra, za vrijeme izborne šutnje.

“Riječ je o grubom kršenju izbornog zakona, gostovanju na elektronskom mediju, slanje izbornih poruka dan u oči izbora”, kazao je Mišo Krstović, šef Sektora za pravne poslove i upravno rješavanje CIK-a.

Ranije je Centralna izborna komisija novčanom kaznom od 30.000 KM kaznila SNSD zbog govora mržnje na centralnoj tribini stranke u Istočnom Sarajevu.

Na hitnoj sjednici CIK-a je utvrđeno da je u središnji birački popis upisano 1.264 368 birača za potrebe prijevremenih izbora za predsjednika u Republici Srpskoj.