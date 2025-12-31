Sud BiH odbio žalbe SDS-a i SNSD-a

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine 29. decembra donijelo je odluke kojima su odbijene kao neosnovane žalbe političkih subjekata Srpska demokratska stranka (SDS) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD)

Milorad Dodik, izjavljene protiv Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 05-1-07-5-1199/25 od 24.12.2025. godine, kojom se poništavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta.

Navedene presude su javno dostupne na sljedećim linkovima: https://sudbih.gov.ba/Court/Case/4138 ,https://sudbih.gov.ba/Court/Case/4140, saopćeno je iz Suda BiH.