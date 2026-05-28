Ramiz Duraković pravosnažno oslobođen optužbi za zločine na području Čajniča

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine u obnovljenom suđenju oslobodilo je krivice Ramiza Durakovića, nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade Armije BiH, za zločine počinjene na području Čajniča.

Duraković je oslobođen optužbi da, kao komandant brigade, nije poduzeo mjere kako bi bili kažnjeni počinioci nakon napada koji se dogodio 14. februara 1993. godine na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i na selo Šapići, u kojem, prema optužnici, nije bilo vojnih ciljeva.

U tom napadu ubijena je civilna osoba srpske nacionalnosti Darinka Pjević, ranjene su dvije osobe, a zapaljene su dvije kuće.

Apelaciono vijeće je ocijenilo da Tužilaštvo nije van razumne sumnje dokazalo krivicu optuženog za radnje koje su mu stavljene na teret. Kako je obrazloženo, za Vijeće nije bilo sporno da se zločin u Šapićima dogodio, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali nije dokazano da je imao informacije o ubistvu i paljenju kuća.

Rješenjem Suda BiH Durakoviću je ukinut pritvor, u kojem se nalazio od juna 2024. godine. Oslobođen je i plaćanja troškova sudskog postupka, dok su oštećeni upućeni na parnični postupak.

Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine. Apelaciono vijeće ranije je ukinulo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na tri i po godine zatvora i odredilo novo suđenje.

Na ovu presudu žalba nije dozvoljena.