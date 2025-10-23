CIK BiH odbio zahtjev za obnovu postupka o prijavi SNSD-a za izbore u RS

Ali Huremović
CIK BiH odbio zahtjev za obnovu postupka o prijavi SNSD-a za izbore u RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na današnjoj sjednici odbila je zahtjev člana CIK-a Suada Arnautovića za obnovu postupka koji se odnosi na ovjeru prijave SNSD-a Milorad Dodik za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Zahtjev je odbijen uz jedan glas “za” i šest “protiv”.

Arnautović je svoj prijedlog zasnovao na novim okolnostima, odnosno pismu Suda BiH od 16. oktobra 2025. godine, koje je CIK zaprimio nekoliko dana kasnije. Smatra da je prilikom ovjere prijave došlo do nepravilnosti jer, kako navodi, dokumentacija nije potpisana od ovlaštenog lica, što bi moglo predstavljati osnov za obnovu postupka.

„Ignorisanje presude Suda BiH poništava autoritet pravosuđa i otvara prostor za selektivnu primjenu zakona“, upozorio je Arnautović, pozivajući se na načelo vladavine prava i institucionalne odgovornosti.

Većina članova CIK-a nije podržala prijedlog. Vanja Bjelica-Prutina ocijenila je da se radi o “presuđenoj stvari”, te da nije dopušteno pokretati vanredne pravne postupke protiv odluka Apelacionog odjela Suda BiH.

Slično mišljenje iznio je i Ahmet Šantić, koji je podsjetio da je „pravna situacija nedvosmisleno utvrđena“ i da je odluka Suda BiH konačna i obavezujuća, čime je, prema njegovim riječima, priča o ovom pitanju “praktično završena”.

