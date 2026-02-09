Tijesna pobjeda Karana na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske

Adin Jusufović
karan
Siniša Karan iz SNSD-a izabran je za predsjednika Republike Srpske nakon ponovljenog glasanja na dijelu biračkih mjesta, a konačan odnos snaga ostao je vrlo sličan rezultatima iz novembarskog izbornog kruga, uz razliku od oko deset hiljada glasova u njegovu korist.

Prema podacima nakon prvobitnih prijevremenih izbora održanih u novembru, Karan je osvojio oko 222 hiljade glasova ili nešto više od 50 posto, dok je kandidat opozicije Branko Blanuša imao približno 212 hiljada glasova, odnosno nešto više od 48 posto podrške.

Zbog utvrđenih nepravilnosti glasanje je ponovljeno na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, među kojima su Banja Luka, Prijedor, Laktaši, Doboj, Zvornik, Bratunac, Nevesinje i druge sredine koje se smatraju tradicionalnim uporištima SNSD-a. Veća izlaznost na ponovljenim biralištima išla je u prilog kandidatu vladajuće stranke, koji je prije ponovljenog glasanja zaostajao oko šest hiljada glasova.

Nakon ponovljenih izbora odnos je preokrenut, ali bez ubjedljive razlike. Karan je osvojio oko 224 hiljade glasova ili približno 50,5 posto, dok je Blanuša dobio oko 213 hiljada glasova, odnosno nešto manje od 49 posto. Razlika je tako i dalje ostala unutar dva procenta.

Analitičari ukazuju da rezultat pokazuje stabilnu, ali ne i dominantnu podršku SNSD-u, posebno u poređenju s ranijim izbornim ciklusima kada su pobjede za funkciju predsjednika RS bile izraženije. Prednost vladajuće stranke, prema ocjenama izbornog procesa, ponovo je došla do izražaja kroz snažnu terensku infrastrukturu u lokalnim zajednicama u kojima je glasanje ponavljano.

Tokom kampanje za ponovljene izbore Karan je imao vrlo malo javnih nastupa i medijskih obraćanja, dok je fokus bio na radu stranačke mreže na terenu. Iz opozicionih redova ranije su stizale tvrdnje da su pojedine lokalne zajednice u tom periodu imale i pojačanu projektnu podršku.

Tijesan rezultat ostavlja otvoren politički prostor pred opće izbore planirane za oktobar, gdje se očekuje novo odmjeravanje snaga između vladajućeg bloka i opozicije.

