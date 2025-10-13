Dodik vidi budućnost BiH sa tri entiteta, optužio Bošnjake da su nesposobni

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima HDZ-a BiH da dvije stranke nastavljaju dugogodišnju saradnju i da imaju zajedničku odgovornost za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom. Dodik je rekao da vjeruje kako će partnerstvo SNSD-a i HDZ-a biti nastavljeno i nakon općih izbora 2026. godine.

On je odbacio optužbe da je SNSD kočničar na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ističući da bi bilo pogubno ako do kraja godine na državnom nivou ne bude usvojen budžet. Prema njegovim riječima, razgovarano je i o saradnji u Republici Srpskoj, koja je, kako je naveo, dobra i bit će nastavljena.

Dodik je istakao da je došlo vrijeme za izmjene Izbornog zakona BiH kako bi se, po njegovom mišljenju, omogućila puna ravnopravnost Hrvata u Federaciji BiH. Kazao je da SNSD to podržava već više od decenije i da je spreman da učestvuje u procesu promjena, ali je ponovio stav da sve što je visoki predstavnik Christian Schmidt učinio u vezi s Izbornim zakonom treba biti poništeno.

Govoreći o ustavnom uređenju zemlje, Dodik je poručio da vjeruje kako je budućnost Bosne i Hercegovine u tri entiteta, te da bi Federacija BiH, kako je rekao, trebalo da se podijeli na dva entiteta. U tom kontekstu, iznio je i oštru ocjenu na račun bošnjačkih političkih predstavnika, rekavši da su, kako se izrazio, “nesposobni da naprave bilo kakvu državu, ni unitarno uređenu niti bilo kakvu drugu”.