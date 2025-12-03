Magazinović: Vrijeme je da se shvati da SNSD blokira evropski put BiH

Predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović poručio je da je, kako kaže, krajnje vrijeme da i domaći i međunarodni akteri shvate da je SNSD antievropski orijentirana stranka čiji je cilj usporiti ili zaustaviti evropski put Bosne i Hercegovine. Po njegovim riječima, zbog toga je iluzorno očekivati da SNSD može biti dio rješenja kada je riječ o ispunjavanju uslova za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom.

U saopćenju za javnost Magazinović navodi da je najnovija blokada još jedan argument za hitno imenovanje proevropski orijentiranog ministra sigurnosti, uz kojeg, kako tvrdi, ovakve opstrukcije ne bi bile moguće. Ističe da, ukoliko BiH želi ispuniti uslove u narednim danima, jedini put je sazivanje hitne sjednice Parlamenta i razmatranje evropskih zakona koje su predložili poslanici, kako bi se zaobišla blokada u Vijeću ministara.

Naglasio je da Parlament ima kapacitet i obavezu da otkoči evropski put Bosne i Hercegovine, te da je nužno iskoristiti preostalo vrijeme kako bi se svi uključili u proces, jer evropske integracije, kako kaže, nisu vlasništvo pojedinaca ni političkih grupacija, nego proces od kojeg zavise građani i budućnost zemlje.

Magazinović je pozvao sve proevropske stranke i pojedince da u narednim danima stave po strani razlike i političke interese te zajednički rade na ostvarenju prilike koja stoji pred Bosnom i Hercegovinom. Saopćenje Kluba poslanika SDP-a BiH prenio je Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.