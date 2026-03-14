Namještanje rezultata i govor mržnje na tribinama: Magazinović traži reakciju institucija

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović upozorio je da manipulacije u sportskim takmičenjima poprimaju zabrinjavajuće razmjere i da već ozbiljno ugrožavaju integritet sporta.

Kako je navedeno u saopćenju, Magazinović ističe da sportske manifestacije u Bosni i Hercegovini često prate dodatne tenzije koje imaju političku konotaciju, ali i pojave poput vrijeđanja etničkih i vjerskih osjećaja te govora mržnje.

„Osim toga, u našoj državi svjedočimo da sportske manifestacije prate i dodatne tenzije koje često imaju političku konotaciju i usmjerenje, vrijeđanje etničkih i vjerskih osjećaja, te nerijetko i govor mržnje, što sve zajedno predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov koji prijeti da eskalira. Prije nego se desi ozbiljniji incident sa katastrofalnim posljedicama zbog manipulacija u sportu i svega onoga negativnog što prati sportske događaje, a čemu nije mjesto na sportskim terenima, institucije moraju reagirati. Budući da je zakonom definirano da je sport u BiH državni interes, institucije su ga dužne štititi“, navodi se u saopćenju.

Magazinović je Vijeću ministara BiH uputio inicijativu da Bosna i Hercegovina hitno potpiše i ratifikuje Konvenciju Vijeća Europe o manipulacijama na sportskim takmičenjima, poznatu kao Macolin konvencija, te da se po uzoru na druge zemlje Vijeća Europe formira posebno Vijeće za sprečavanje nepravilnosti u sportu.

U saopćenju se podsjeća da ova konvencija stavlja poseban fokus na sprečavanje kriminalnih aktivnosti, naročito djelovanja organizovanih kriminalnih grupa u manipulacijama sportskim rezultatima.

„Sama Konvencija stavlja akcenat na sprečavanje uključenosti kriminalnih aktivnosti, a posebno organiziranih kriminih grupa u manipulacije na sportskim takmičenjima, sa akcentom na nepravilnosti u vezi s namještanjem rezultata kako bi se kroz kladionice obezbjedio finansijski interes. Upravo je to ono o čemu se poluglasno govori i u Bosni i Hercegovini“, istaknuto je.

Dodaje se i da dio odgovornosti snose ljudi u sportskim savezima, koji, kako se navodi, često ne posvećuju dovoljno pažnje mogućim posljedicama manipulacija ili su i sami uključeni u takve aktivnosti.

„Upravo bi čelni ljudi sportskih saveza trebali znati da namještanje rezultata ili sudijske ‘namjerne ili nenamjerne’ greške mogu za klubove značiti višemilionsku štetu ili korist. Frustracija navijača zbog manipulacija u sportu je opravdana i shvatljiva“, navodi se.

Magazinović je na kraju pozvao sve aktere da se suzdrže od ishitrenih reakcija, dok je sigurnosne agencije i pravosudne institucije pozvao da se hitno uključe u rješavanje negativnih pojava u sportu kako bi se spriječili mogući incidenti s teškim posljedicama.