Magazinović: Borba za legalizaciju kanabisa ulazi u novu fazu

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Saša Magazinović pozdravio je pokretanje javnih konsultacija koje je iniciralo Ministarstvo civilnih poslova BiH, ocjenjujući taj korak kao značajan pomak ka omogućavanju legalne upotrebe ulja kanabisa i drugih lijekova na bazi ove supstance.

Magazinović je naveo da borba za legalizaciju ne prestaje, već ulazi u novu fazu, u kojoj se očekuju dodatne opstrukcije od pojedinaca i grupa koje imaju interes da se kanabis nastavi distribuirati putem crnog tržišta.

Podsjetio je i na ranije aktivnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, koja je prije dvije godine provela kompletnu proceduru za izmjenu relevantne odluke, ali je nakon završetka procesa iznenada obustavila postupak, proglasivši se nenadležnom.

– Osim toga, Agencija je iz programa rada za 2025. godinu izbrisala ovu aktivnost što je posebno sumnjivo. Radili su sve suprotno od onoga što su obećavali građanima i borcima za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe – naveo je Magazinović.

Posebno se osvrnuo na promjenu stava direktorice Agencije Nataše Grubiše (SNSD), koja je ranije bila saveznik u ovoj borbi, ali je sada, kako tvrdi, pod pritiskom promijenila mišljenje. Magazinović naglašava da takva promjena ne može biti opravdanje za uskraćivanje pristupa lijekovima za desetine hiljada građana.

Magazinović je izrazio podršku ministrici civilnih poslova Dubravki Bošnjak, koje je, kako je naveo, saveznica u borbi za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, te pozvao javnost da aktivno prati ovaj proces.

– Borba se nastavlja i neće stati dok lijekovi na bazi kanabisa ne postanu legalno dostupni onima kojima su potrebni – poručio je Magazinović u svojoj izjavi dostavljenoj iz Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu PSBiH, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

