Tariku Pruscu određen jednomjesečni pritvor

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom da je u petak u stanu na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak-Prusac.

Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog mogućeg uznemirenja javnosti ukoliko bi osumnjičeni boravio na slobodi.

Prusac se tereti za krivično djelo teško ubistvo žene, a žalba na rješenje o pritvoru ne odlaže njegovo izvršenje.

Na današnjem ročištu tužiteljica Iva Kurilić iznijela je detalje iz dosadašnje istrage, navodeći da su tokom uviđaja na tijelu oštećene utvrđene brojne povrede. Prema navodima Tužilaštva, žrtva je ranije prijavljivala nasilje, a osumnjičenom su u trenutku ubistva bile izrečene mjere zabrane prilaska.

Tužiteljica je navela i da se istražuju okolnosti pod kojima je osumnjičeni došao do pištolja, s obzirom na to da je bio zaposlen u zaštitarskoj agenciji.

Nakon ubistva, Prusac je, prema navodima iz istrage, napustio mjesto događaja s djetetom, a uhapšen je u jednom ugostiteljskom objektu na Baščaršiji.