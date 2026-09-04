Pomor ribe u Spreči, sumnja se na ekološko onečišćenje

Adin Jusufović
ribe, spreča

Zbog veće količine uginule ribe izvršen je inspekcijski pregled rijeke Spreče na području Suvog Polja i Sočkovca u Republici Srpskoj, kao i Orahovice Donje u Federaciji BiH.

Prema informacijama Inspektorata Republike Srpske, postoji sumnja da je uzrok pomora ribe nastao na području Federacije BiH, zbog čega nadležna federalna inspekcija provodi aktivnosti na utvrđivanju uzroka.

Uzorci vode već su uzeti, a rezultati analiza se očekuju. Nadležne inspekcije najavile su da će i narednih dana pratiti stanje na vodotoku Spreče.

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