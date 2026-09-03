Dnevnik TV Slon: 03.09.2026.

Dnevnik TV Slon

Izborna kampanja za Opće izbore u BiH počinje sutra, 4. septembra, i trajat će do početka izborne šutnje 3. oktobra.

Centralna izborna komisija BiH pozvala je političke subjekte, kandidate i medije da tokom kampanje poštuju Izborni zakon, upozoravajući da su za kršenja predviđene i novčane kazne.

Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića danas bi trebalo biti prebačeno iz Haga u Srbiju, nakon što je 27. augusta preminuo služeći doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i druga krivična djela.

Više od 20 kompanija iz Gračanice predstavljeno je na sajmu ZEPS 2026. u Zenici, gdje je ponovo istaknuta potreba izgradnje Y-kraka i boljeg povezivanja Tuzlanskog kantona s Koridorom Vc.

Povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli predstavljena je prigodna poštanska marka BH POŠTE, štampana u 10.000 primjeraka i dostupna u 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza.

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za 410 mjesta u studentskim domovima za akademsku 2026/2027. godinu, a prijave su otvorene 15 dana.

Zbog većeg pomora ribe inspekcije provjeravaju stanje rijeke Spreče na području Republike Srpske i Federacije BiH, dok se čekaju rezultati analize uzetih uzoraka vode.

Edin Džeko će 2. oktobra protiv Švedske posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine i nakon 151 nastupa i 73 gola oprostiti se od reprezentacije.