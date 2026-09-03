U Banjoj Luci osnovana Privredna komora Izraela

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci večeras je održana svečanost povodom osnivanja Kancelarije Privredne komore Izraela.

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, entitetski premijer Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, izraelski ministar za dijasporu Amichai Chikli, ambasadorica Izraela za BiH Galit Peleg, kao i brojni drugi zvaničnici i gosti.

Domaćini događaja bili su vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS-a Ana Trišić Babić i izraelski biznismen Amir Gross Kabiri, koji bi, prema ranijim najavama, trebao biti na čelu Privredne komore Izraela u Banjoj Luci.

Premijer RS-a Savo Minić ranije je danas primio izraelsku ambasadoricu Galit Peleg, koja je boravila u oproštajnoj posjeti. Tom prilikom Minić je ocijenio da otvaranje privrednog predstavništva predstavlja novi korak u odnosima i priliku za intenziviranje ekonomske saradnje.

Peleg je izrazila zadovoljstvo zbog početka rada izraelskog privrednog predstavništva, navodeći da ono predstavlja izraz povjerenja u poslovno okruženje u Republici Srpskoj i dodatni podsticaj izraelskim investitorima za ulaganja.