U Banjoj Luci osnovana Privredna komora Izraela

Adin Jusufović
izrael

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci večeras je održana svečanost povodom osnivanja Kancelarije Privredne komore Izraela.

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, entitetski premijer Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, izraelski ministar za dijasporu Amichai Chikli, ambasadorica Izraela za BiH Galit Peleg, kao i brojni drugi zvaničnici i gosti.

Domaćini događaja bili su vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS-a Ana Trišić Babić i izraelski biznismen Amir Gross Kabiri, koji bi, prema ranijim najavama, trebao biti na čelu Privredne komore Izraela u Banjoj Luci.

Premijer RS-a Savo Minić ranije je danas primio izraelsku ambasadoricu Galit Peleg, koja je boravila u oproštajnoj posjeti. Tom prilikom Minić je ocijenio da otvaranje privrednog predstavništva predstavlja novi korak u odnosima i priliku za intenziviranje ekonomske saradnje.

Peleg je izrazila zadovoljstvo zbog početka rada izraelskog privrednog predstavništva, navodeći da ono predstavlja izraz povjerenja u poslovno okruženje u Republici Srpskoj i dodatni podsticaj izraelskim investitorima za ulaganja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nova eskalacija na Bliskom istoku: Izrael prekršio primirje, Iran zatvorio Hormuški...

Vijesti

Iranski napad na Izrael: Povrijeđeno 175 ljudi

Vijesti

Srbija evakuisala 67 ljudi iz Izraela, među njima i državljani BiH

Vijesti

Nove eksplozije u Teheranu: Izrael tvrdi da gađa “srce grada”

Vijesti

Opasan vakum nakon ubistva ajatolaha: Nema garancije da će se SAD-u...

Vijesti

Oglasio se Netanyahu: Došlo je vrijeme za slobodan Iran

Magazin

Klima će na proljeće neugodno mirisati ako sada preskočite ovaj korak

Tuzla i TK

Dnevnik TV Slon: 03.09.2026.

Vijesti

Tijelo ratnog zločinca Mladića stiglo u Srbiju

Vijesti

Pred početak kampanje stiglo upozorenje CIK-a: Za kršenje zakona slijede ozbiljne sankcije

Sport

Nižu se emotivne reakcije nakon Džekinog oproštaja: „Teško je zaustaviti suze, hvala ti kapitenu“

Učitati više