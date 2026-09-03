Klima će na proljeće neugodno mirisati ako sada preskočite ovaj korak

Neugodan miris koji se iz klima-uređaja pojavi pri prvom paljenju na proljeće često nastaje zbog vlage koja je ostala u unutrašnjoj jedinici nakon sezone hlađenja.

Tokom rada klima iz zraka izdvaja vlagu, a dio nje može ostati na izmjenjivaču. Ako se uređaj ugasi i mjesecima ne koristi, u zatvorenom i vlažnom prostoru mogu se razviti plijesan i neugodni mirisi.

Zato se prije završetka sezone preporučuje uključiti klimu samo u režimu ventilatora i ostaviti je da radi između 30 i 60 minuta. Na taj način unutrašnjost uređaja se prosušuje prije dužeg mirovanja.

Važno je očistiti i filtere. Najprije ih treba usisati, zatim oprati mlakom vodom i ostaviti da se potpuno osuše prije vraćanja u uređaj.

Treba provjeriti i odvodnu cijev, jer se u njoj tokom vremena mogu nakupiti nečistoće koje otežavaju oticanje vode i mogu dovesti do curenja iz unutrašnje jedinice.

Vanjska jedinica, s druge strane, ne bi trebala biti potpuno umotana u najlon ili nepropusnu navlaku. Takvo prekrivanje može zadržavati vlagu. Dovoljno je ukloniti lišće i druge nečistoće, a eventualnu zaštitu postaviti samo s gornje strane uz ostavljen protok zraka.

Ako se neugodan miris već osjeti tokom rada, samo pranje filtera možda neće biti dovoljno. U tom slučaju problem može biti na izmjenjivaču, pa je najbolje obaviti detaljnije čišćenje ili servis uređaja.