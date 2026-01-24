Zimi isključuješ klimu u automobilu? Stručnjaci tvrde da je to velika greška

Većina vozača klimatizaciju u automobilu i dalje doživljava kao isključivo ljetni dodatak, ali u praksi njena uloga zimi često bude još važnija. Ne zbog komfora, nego zbog sigurnosti u saobraćaju, kontrole vlage u kabini i očuvanja samog sistema. Isključena klima tokom hladnih mjeseci može značiti zamagljena stakla, slabiju vidljivost i dugoročno veći rizik od kvarova.

Zimska vožnja rijetko je problem zbog same hladnoće, pravi neprijatelj je vlaga. Snijeg na obući, mokra odjeća i velika razlika između vanjske i unutrašnje temperature stvaraju idealne uslove za kondenzaciju. Najviše strada vjetrobransko staklo, koje je ujedno i najvažnije za pregled ceste. Grijanje će zagrijati zrak, ali ga neće osušiti. Upravo tu nastupa klimatizacija, ona uklanja vlagu iz zraka i omogućava brzo i efikasno odmagljivanje, čak i tokom vožnje.

Zbog toga moderni automobili pri uključivanju funkcije odmagljivanja često automatski aktiviraju i klimu. To nije luksuz, nego sigurnosna mjera. Suho staklo znači bolju vidljivost, kraće vrijeme reakcije i manje stresa za vozača, posebno u gradskoj vožnji i na kratkim relacijama.

Osim sigurnosti, redovno korištenje klimatizacije ima i tehničku vrijednost. Sistem je konstruisan tako da s rashladnim plinom cirkuliše i ulje koje podmazuje kompresor i štiti brtve. Ako klima mjesecima ostane neaktivna, ulje se ne raspoređuje ravnomjerno, a komponente se s vremenom mogu isušiti. Povremeno uključivanje klime zimi jednostavna je preventiva koja može produžiti vijek trajanja skupljih dijelova, prenosi Autoklub.hr

Strah da će se klima oštetiti na niskim temperaturama danas je uglavnom neutemeljen. Elektronika u savremenim vozilima sama procjenjuje uslove rada, ako je temperatura preniska, kompresor se jednostavno neće uključiti. Vozač praktično nema mogućnost „pogrešne upotrebe“. Naprotiv, umjerena i povremena upotreba zimi pomaže sistemu da ostane u dobrom stanju.

U zimskim mjesecima cilj klimatizacije nije hlađenje, nego stabilni i suhi uslovi u kabini. Manje vlage znači manje zamagljivanja i brže čišćenje stakala, čak i pri kratkim vožnjama i čestim ulascima u automobil. Automatska klimatizacija pritom radi efikasnije kada je stalno aktivna, a njen utjecaj na potrošnju goriva zimi je uglavnom zanemariv.

Korištenje klime zimi može poslužiti i kao provjera ispravnosti sistema i način da se eventualni kvarovi otkriju prije ljeta. U hladnijim mjesecima teže je primijetiti da sistem slabije hladi, ali jedan od pokazatelja može biti produženo vrijeme potrebno za odmagljivanje vjetrobranskog stakla. Ako se pojavi neugodan miris na vlagu ili plijesan kada je klima uključena, to može ukazivati na prljav filter kabine ili nečistoće u sistemu, što je znak da je potrebna brza intervencija.