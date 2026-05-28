Koliko klima u automobilu zaista povećava potrošnju goriva?

Tokom toplih dana mnogi vozači klima-uređaj u automobilu koriste gotovo neprekidno, posebno kada su temperature visoke i kada se vozilo brzo zagrije.

Ipak, često se postavlja pitanje koliko klima utiče na potrošnju goriva i da li se njenim umjerenijim korištenjem može ostvariti ušteda.

Korištenje klime zaista povećava potrošnju goriva, jer sistem dodatno opterećuje motor. Procjene pokazuju da klima-uređaj može povećati potrošnju za oko osam do deset posto, odnosno za približno 0,2 do 0,4 litra goriva po satu vožnje.

Najveći dio energije troši kompresor klime, koji omogućava cirkulaciju rashladnog plina i hlađenje zraka u kabini. Kada se klima uključi, motor mora raditi pod većim opterećenjem, što znači i veću potrošnju goriva. Slično se dešava i kada se koriste drugi potrošači u vozilu, poput grijanih sjedišta ili odmagljivača zadnjeg stakla.

Potrošnja je najizraženija na početku vožnje, kada klima mora brzo rashladiti unutrašnjost vozila. Nakon što se kabina ohladi, vozači mogu smanjiti jačinu puhanja ili malo povećati temperaturu, čime se smanjuje opterećenje sistema.

Ipak, klima nije uvijek veći potrošač od vožnje s otvorenim prozorima. Pri većim brzinama, posebno na autoputu, otvoreni prozori stvaraju dodatni otpor zraka, što također može povećati potrošnju goriva. Zbog toga je u gradskoj vožnji pri manjim brzinama često prihvatljivo otvoriti prozore, dok je na otvorenom putu i autoputu ekonomičnije koristiti klima-uređaj.

Na potrošnju utiču i stanje sistema klime, veličina kabine, model automobila, vanjska temperatura i način vožnje. Manji motori obično više osjećaju dodatno opterećenje, dok vozila s većom kabinom zahtijevaju više vremena i energije za hlađenje prostora.

Vozači koji žele smanjiti potrošnju mogu jednostavno parkirati vozilo u hladu, prozračiti kabinu prije uključivanja klime i ne držati uređaj stalno na najjačoj postavci. Nakon nekoliko minuta vožnje, kada se automobil rashladi, dovoljno je podesiti blaže hlađenje kako bi vožnja ostala ugodna, a potrošnja manja.

Važno je i redovno održavanje klima-uređaja. Ako sistem nema dovoljno rashladnog plina ili nije servisiran, mora raditi intenzivnije kako bi postigao željenu temperaturu. Zbog toga se preporučuje redovan servis klime, najčešće svake dvije godine, jer ispravan sistem radi efikasnije i manje opterećuje motor.