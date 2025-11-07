Von der Leyen obećava da će EU pojačati napore u zaštiti klime

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija (EU) namjerava dodatno proširiti svoju posvećenost zaštiti klime.

Von der Leyen kazala je, uoči početka klimatske konferencije u Brazilu, da EU želi udvostručiti svoju posvećenost, dodatno ubrzati provođenje mjera, zatvoriti preostale praznine, pojačati partnerstva i osigurati stvarni napredak.

– EU će dati sve od sebe kako bi pomogla da klimatska konferencija bude uspješna – kazala je Von der Leyen u obraćanju desetinama šefova država u Belemu, gdje naredne sedmice počinje konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP30).

Von der Leyen nije precizirala na koji način EU planira ojačati svoju posvećenost.

Evropska komisija nedavno je doživjela neuspjeh u oblasti klimatske zaštite, budući da su se države članice EU dogovorile o smanjenju emisija za 90 posto do 2040. godine, ali uz znatno više fleksibilnosti i rezervnih opcija nego što je Komisija prvobitno predložila, prenosi DPA.