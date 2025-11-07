Von der Leyen obećava da će EU pojačati napore u zaštiti klime

Jasmina Ibrahimović
Von der Leyen: Nikada nećemo dozvoliti da se ispisuje neka druga verzija istorije o Srebrenici
Foto: FENA

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija (EU) namjerava dodatno proširiti svoju posvećenost zaštiti klime.

Von der Leyen kazala je, uoči početka klimatske konferencije u Brazilu, da EU želi udvostručiti svoju posvećenost, dodatno ubrzati provođenje mjera, zatvoriti preostale praznine, pojačati partnerstva i osigurati stvarni napredak.

– EU će dati sve od sebe kako bi pomogla da klimatska konferencija bude uspješna – kazala je Von der Leyen u obraćanju desetinama šefova država u Belemu, gdje naredne sedmice počinje konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP30).

Von der Leyen nije precizirala na koji način EU planira ojačati svoju posvećenost.

Evropska komisija nedavno je doživjela neuspjeh u oblasti klimatske zaštite, budući da su se države članice EU dogovorile o smanjenju emisija za 90 posto do 2040. godine, ali uz znatno više fleksibilnosti i rezervnih opcija nego što je Komisija prvobitno predložila, prenosi DPA.

