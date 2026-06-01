Kako rashladiti spavaću sobu bez klime tokom toplih noći

Rashladiti spavaću sobu tokom toplih ljetnih noći mnogima postaje izazov, posebno kada dnevne temperature prelaze 30 stepeni, a ni noći ne donose dovoljno svježine.

Visoke temperature često otežavaju uspavljivanje, uzrokuju znojenje i nemiran san, pa mnogi posežu za ventilatorima ili klima-uređajima. Ipak, takvi uređaji ne odgovaraju svima, nekima smeta buka, drugima strujanje zraka, dok dodatno korištenje klime i ventilatora znači i veću potrošnju električne energije.

Jedan od jednostavnijih načina da se prostorija učini ugodnijom jeste trik s vlažnim peškirom ili plahtom. Potrebno je namočiti peškir u hladnu vodu, dobro ga ocijediti kako iz njega ne bi kapala voda, a zatim ga objesiti ispred otvorenog prozora.

Na taj način zrak koji ulazi u prostoriju prolazi kroz vlažnu tkaninu i djelimično se hladi prije nego što ispuni sobu. Ova metoda zasniva se na isparavanju vode, procesu u kojem voda za isparavanje koristi dio topline iz okolnog zraka.

Važno je da peškir ne bude previše natopljen, jer u tom slučaju zrak teže prolazi kroz tkaninu, a prostorija može postati vlažna i sparna. Dovoljno je da bude dobro vlažan, ali ocijeđen.

Za bolji učinak, peškir se može postaviti na prozor kroz koji ulazi zrak, a ukoliko postoji blaga promaja, efekt može biti izraženiji. Vlažnu tkaninu moguće je objesiti i na vrata sobe, posebno ako kroz stan ili kuću postoji prirodno strujanje zraka.

Ovaj trik neće rashladiti prostoriju kao klima-uređaj, ali može pomoći da se temperatura u sobi učini podnošljivijom i da zrak bude ugodniji za spavanje. Kada se peškir osuši, dovoljno ga je ponovo navlažiti.

Stručnjaci za grijanje i hlađenje često savjetuju i da se tokom dana prozori, zavjese i roletne drže zatvorenim kako bi se spriječilo dodatno zagrijavanje prostora, dok je provjetravanje najbolje obaviti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

Rashladiti spavaću sobu bez dodatnih troškova moguće je uz nekoliko jednostavnih navika, a vlažan peškir ispred prozora može biti praktično rješenje za tople noći kada san najviše remete vrućina i zagušljiv prostor.