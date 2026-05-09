Mehaničar upozorava: Ova popularna funkcija u autu uništava motor, isključite je odmah

Mehaničar Scotty Kilmer, koji ima više od 50 godina iskustva, podijelio je savjet za koji tvrdi da vozačima može pomoći da smanje trošenje motora i produže njegov vijek trajanja.

Kako piše Mirror, Kilmer u videu na YouTubeu savjetuje vozačima da isključe funkciju automatskog gašenja i paljenja motora, poznatu kao auto start/stop.

Ova funkcija ugrađena je u mnoge moderne automobile, a cilj joj je smanjenje potrošnje goriva i emisije štetnih gasova. Ipak, Kilmer tvrdi da takva opcija može dugoročno ubrzati trošenje motora.

„Isključiti to je pametna odluka“, rekao je u videu.

Prema njegovim riječima, najveći dio trošenja motora događa se upravo prilikom njegovog pokretanja.

„Start/stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila posljednjih godina. Ako se 97 posto trošenja događa prilikom pokretanja motora, želite li ga stalno gasiti i ponovo paliti? Ne, ako želite da vam auto traje duže“, naveo je Kilmer.

Ova funkcija se najčešće može isključiti pritiskom na posebno dugme na kontrolnoj ploči, koje je obično označeno slovom „A“ unutar kružne strelice. Kada je opcija isključena, to najčešće pokazuje mala lampica.

Kilmer je dodao da većina automobila i dalje koristi olovne akumulatore, koji, kako tvrdi, nisu napravljeni za stalno gašenje i ponovno paljenje motora.

Njegovi savjeti izazvali su brojne reakcije vozača. Jedan korisnik napisao je da je nedavno vozio rentani automobil s tom funkcijom i da je tek nakon nekog vremena shvatio da se automobil ne kvari na svakom semaforu, nego da se radi o start/stop sistemu.

Drugi je naveo da ga je ova funkcija veoma nervirala tokom testne vožnje, dok je jedan korisnik napisao da se često pita koliko se starteri troše kod automobila koji se stalno gase i pale na semaforima.

Još jedan vozač podijelio je iskustvo da je otkazao narudžbu novog automobila jer nije mogao trajno isključiti start/stop funkciju, a kasnije je, kako kaže, naišao na Kilmerov video koji mu je dodatno potvrdio sumnje.