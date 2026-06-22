Klima radi, ali ne hladi? Ovo su najčešći razlozi i šta prvo provjeriti

Tokom ljetnih vrućina klima uređaj mnogima postaje neophodan, ali problem nastaje kada uređaj radi, puše, a prostor se nikako ne hladi. Iako se u takvim situacijama često odmah pomisli na kvar, uzrok ne mora uvijek biti ozbiljan niti skup za popravku.

Klima ne hladi uvijek zbog kvara

U praksi se često dešava da klima ne hladi zbog pogrešnih postavki, prljavih filtera, slabog protoka zraka ili vanjske jedinice koja je zaprljana ili blokirana. Tek kada se te osnovne stvari provjere, ima smisla razmišljati o ozbiljnijem servisu ili zamjeni uređaja.

Prvo što treba provjeriti jeste način rada na daljinskom upravljaču. Klima treba biti podešena na hlađenje, odnosno “cool” način rada. Ako je uključena samo ventilacija, uređaj će puhati, ali neće hladiti prostor. Slično se može dogoditi i kada je temperatura podešena previsoko, pa klima nema stvarnu potrebu da aktivno hladi.

Prljavi filteri smanjuju efekat hlađenja

Jedan od najčešćih razloga slabog hlađenja su prljavi filteri. Kada se na njima nakupi prašina, smanjuje se protok zraka kroz unutrašnju jedinicu. Tada klima može raditi gotovo neprekidno, ali bez pravog efekta. Redovno čišćenje filtera ne pomaže samo boljem hlađenju, nego i kvalitetu zraka u prostoru.

Vanjska jedinica mora imati dobar protok zraka

Važna je i vanjska jedinica. Ako je okružena predmetima, lišćem, prašinom ili je postavljena na mjestu bez dovoljno protoka zraka, uređaj teže izbacuje toplotu iz prostora. Posljedica je slabije hlađenje, veće opterećenje klime i moguća veća potrošnja električne energije.

Klima može biti preslaba za prostor

Nekada problem nije u kvaru, nego u tome što je klima preslaba za prostor koji pokušava rashladiti. To se posebno odnosi na velike dnevne boravke, potkrovlja, stanove sa velikim staklenim površinama ili prostorije koje su tokom dana direktno izložene suncu. U takvim slučajevima uređaj radi, ali ne uspijeva postići željenu temperaturu.

Navike u prostoru utiču na temperaturu

Na hlađenje utiču i svakodnevne navike. Otvoreni prozori i vrata, spuštene roletne tek nakon što se prostor već pregrije, kuhanje, veliki broj ljudi u prostoriji ili računari i drugi uređaji koji proizvode toplotu mogu značajno smanjiti efekat klime. Zato je korisno rashlađivanje početi ranije, zatvoriti prostor i smanjiti direktan ulazak sunca.

Kada je potreban servis

Ako klima iznenada počne znatno slabije hladiti, iako je ranije radila uredno, moguć je i problem sa rashladnim medijem, senzorima, ventilatorom ili elektronikom. U tom slučaju nije preporučljivo samostalno pokušavati popravku. Posebno nije dobro samo dopunjavati rashladni medij bez provjere da li negdje postoji curenje.

Servis treba pozvati ako ste provjerili postavke, očistili filtere, osigurali protok zraka oko vanjske jedinice i zatvorili prostor, a klima i dalje ne hladi kako treba. Stručna dijagnostika tada može pokazati da li je riječ o jednostavnom kvaru, potrebi za čišćenjem ili ozbiljnijem problemu.

Kada razmišljati o novoj klimi

Kod starijih klima uređaja treba razmisliti i o tome da li se popravka uopće isplati. Ako je uređaj bučan, često se kvari, troši više energije i više ne može rashladiti prostor kao ranije, kupovina novog modela može biti dugoročno bolje rješenje.

Najvažnije je ne donositi zaključke napamet. Klima koja puše, ali ne hladi, ne mora odmah značiti veliki kvar. Nekada je dovoljno promijeniti postavke, očistiti filtere ili ukloniti prepreke oko vanjske jedinice, dok u složenijim slučajevima problem treba prepustiti serviserima.