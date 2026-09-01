Velika policijska akcija u TK: Kontrolisana 364 lica i 231 vozilo, oduzeta droga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su opsežnu plansku akciju usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, kao i drugih krivičnih djela i prekršaja.

Akcija je provedena 28. augusta na području Tuzlanskog kantona, a u njoj su učestvovali službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije i devet policijskih uprava.

Tokom aktivnosti policija je kontrolisala i legitimisala ukupno 364 osobe, izvršila kontrolu 231 vozila, obavila 12 pretresa osoba, te provela šest racija, odnosno ograničenja slobode kretanja na određenom području.

Izdato 25 prekršajnih naloga

U okviru akcije izdato je 25 prekršajnih naloga, dok je jedna osoba lišena slobode u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Policijski službenici privremeno su oduzeli i tri pakovanja bijele materije koja izgledom asocira na opojnu drogu. Materija će biti upućena na vještačenje kako bi se utvrdilo o kojoj supstanci je riječ.

O svim provedenim aktivnostima obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Iz MUP-a TK navode da policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju predmeta, nakon čega će nadležnom tužilaštvu biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.