Dva radnika poginula na gradilištu autoputa A1 kod Zenice

Adin Jusufović

Nesreća na gradilištu autoputa A1 kod Zenice dogodila se danas, 28. augusta, a tom prilikom smrtno su stradala dva radnika, dok je treći povrijeđen i prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Informaciju o stradanju radnika potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Na mjesto nesreće upućene su nadležne hitne službe, koje se nalaze na terenu.

Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća na gradilištu autoputa A1, kao i uzrok stradanja radnika, bit će poznati nakon što policija i nadležne inspekcijske službe završe uviđaj i druge potrebne radnje.

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