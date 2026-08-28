Dva radnika poginula na gradilištu autoputa A1 kod Zenice

Nesreća na gradilištu autoputa A1 kod Zenice dogodila se danas, 28. augusta, a tom prilikom smrtno su stradala dva radnika, dok je treći povrijeđen i prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Informaciju o stradanju radnika potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Na mjesto nesreće upućene su nadležne hitne službe, koje se nalaze na terenu.

Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća na gradilištu autoputa A1, kao i uzrok stradanja radnika, bit će poznati nakon što policija i nadležne inspekcijske službe završe uviđaj i druge potrebne radnje.