Analizirat će se efekti subvencija za Wizz Air na Tuzlanskom aerodromu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju pregovaračkog tima o završetku pregovora s aviokompanijom Wizz Air, kao i potrebi formiranja komisije koja će izvršiti reviziju učinaka ugovora o subvenciji za aviosaobraćaj.

Riječ je o ugovoru zaključenom između Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, kao davaoca subvencije, i kompanije Wizz Air Hungary Ltd., kao korisnika subvencije.

Komisija bi trebala analizirati rezultate i efekte realizacije ugovora, odnosno utvrditi u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi zbog kojih su subvencije i odobrene.

Vlada je Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja naložila da koordinira naredne aktivnosti Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

Cilj daljnjih aktivnosti je unapređenje aviosaobraćaja i stvaranje boljih pretpostavki za razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona.