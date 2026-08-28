Analizirat će se efekti subvencija za Wizz Air na Tuzlanskom aerodromu

Jasmina Ibrahimović
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Wizz Air i dalje ima ključnu ulogu u saobraćaju sa Tuzlanskog aerodroma, iako Tuzla ne smije ostati vezana za jednog prevoznika.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju pregovaračkog tima o završetku pregovora s aviokompanijom Wizz Air, kao i potrebi formiranja komisije koja će izvršiti reviziju učinaka ugovora o subvenciji za aviosaobraćaj.

Riječ je o ugovoru zaključenom između Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, kao davaoca subvencije, i kompanije Wizz Air Hungary Ltd., kao korisnika subvencije.

Komisija bi trebala analizirati rezultate i efekte realizacije ugovora, odnosno utvrditi u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi zbog kojih su subvencije i odobrene.

Vlada je Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja naložila da koordinira naredne aktivnosti Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

Cilj daljnjih aktivnosti je unapređenje aviosaobraćaja i stvaranje boljih pretpostavki za razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona.

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