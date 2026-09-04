Policijska akcija u Kladnju: Kod Tuzlaka pronađena droga

Nedžida Sprečaković
Policijska akcija u Kladnju: Kod Tuzlaka pronađena droga
Policijska akcija u Kladnju: Kod Tuzlaka pronađena droga

Policijska akcija u Kladnju rezultirala je oduzimanjem 11 pakovanja materije za koju se sumnja da je opojna droga, a jedna osoba je lišena slobode.

Policijski službenici PU Kladanj i PS Kladanj su 2. septembra, tokom akcije „Lijevak“ u naselju Vitalj, kontrolisali vozilo kojim je upravljao A.M., rođen 1999. godine iz Tuzle.

Prilikom kontrole pronađeno je i privremeno oduzeto deset pakovanja sa sadržajem biljne materije koja izgledom asocira na opojnu drogu, kao i jedno pakovanje sa sadržajem bijele materije za koju se također sumnja da je droga.

Oduzete materije bit će predmet vještačenja kako bi se utvrdio njihov tačan sastav.

O događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, po čijim uputama su istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Kladanj lišili slobode A.M.

On se sumnjiči za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade A.M. je, uz izvještaj, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

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