Ko je radio, a ko samo popunjavao mjesto? Uvid u zapisnike skupštine otkriva razlike

Dok su neki zastupnici svoj mandat iskoristili da pokreću inicijative i mijenjaju zakone, drugi su, prema dostupnim podacima, protekle četiri godine proveli potpuno pasivno – a svi su primali iste plate.

Kada građani biraju svoje predstavnike u Skupštinu Tuzlanskog kantona, očekuju da će njihov glas biti prenijet do institucija. Da će njihovi problemi doći do skupštinske govornice. Da će neko postaviti pitanje, pokrenuti inicijativu i tražiti rješenje.

Međutim, uvid u javno dostupne zapisnike sa sjednica Skupštine TK pokazuje da to nije bila praksa za sve zastupnike. Dok su pojedini redovno postavljali pitanja i pokretali inicijative, drugi su, prema evidenciji, cijeli mandat proveli bez ijednog službenog zahtjeva prema izvršnoj vlasti.

KONKRETNI REZULTATI KOJI SE MOGU IZMJERITI

Na suprotnoj strani su zastupnici čiji rad nije ostao samo na riječima. Smajo Mandžić i Lejla Vuković, prema uvidu u zapisnike i javno dostupne informacije, pokrenuli su niz inicijativa koje su rezultirale konkretnim promjenama.

U zdravstvu su, između ostalog:

· Pokrenuli proces koji je doveo do izdvajanja sredstava za domove zdravlja – po prvi put u budžetu TK osigurana su namjenska sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu, koja je decenijama bila zapostavljana u odnosu na bolnički nivo. Mandžić i Vuković su ukazivali na loše uslove u domovima zdravlja širom Kantona, nedostatak ljekara i opreme, te su pokrenuli inicijativu da se ova oblast konačno finansijski ozbiljno tretira. Za Dom zdravlja Gradačac izdvojeno je rekordnih 1,5 miliona KM za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju ove ustanove, nabavku medicinske opreme i edukaciju kadra – što je najveće pojedinačno ulaganje u ovu ustanovu u njenoj historiji, čime su stvoreni uslovi za bolju zdravstvenu zaštitu za više od 20.000 građana ovog kraja.

· Pokrenuli inicijativu za zapošljavanje svih nezaposlenih ljekara sa evidencije Zavoda za zapošljavanje TK – inicijativa koja je u Skupštini dobila jednoglasnu podršku i rezultirala zapošljavanjem 106 ljekara

· Inicirali ukidanje zdravstvene markice – direktan udar na džep građana

· Pokrenuli sufinansiranje BRCA1 i BRCA2 testiranja za rano otkrivanje karcinoma

· Obezbijedili 350.000 KM za rekonstrukciju Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla

· Pokrenuli poseban program zdravstvene zaštite djece iz autističnog spektra

Kada je riječ o obrazovanju i porodičnoj politici:

· Njihova inicijativa za subvencioniranje boravka djece u vrtićima rezultirala je izmjenama Zakona o predškolskom odgoju – omogućeno je sufinansiranje u javnim i privatnim ustanovama, uz ukidanje starosne granice za roditelje

· Pokrenuli su pitanje finansiranja postdiplomskog obrazovanja uspješnih studenata

· Inicirali sufinansiranje pripravničkog staža mladih

U oblasti infrastrukture:

· Zalogali su se za 10 miliona KM za rješavanje problema vodosnabdijevanja Tuzle

· Pokrenuli 2,9 miliona KM za završetak projekta vodosnabdijevanja Tinje

· Inicirali niz konkretnih putnih projekata širom Kantona

Za poljoprivrednike su tražili podršku proljetnoj sjetvi, sadnom materijalu, gnojivu i stočarstvu.

Za povratnike i Srebrenicu otvarali su pitanja kontinuiteta zdravstvene zaštite, podrške zdravstvenim projektima i rada organizacija koje pružaju pomoć najugroženijima.

PITANJE NA KRAJU MANDATA

Dok se mandat bliži kraju, a građani pripremaju nove izbore, postavlja se isto pitanje:

Ko je svoj mandat koristio da bude glas građana – a ko samo da bi bio na spisku?

Odgovor leži u činjenicama. One ne lažu.

I dok će jedni moći da se pohvale konkretnim djelima – prvim ozbiljnim ulaganjem u domove zdravlja i primarnu zdravstvenu zaštitu, rekordnih 1,5 miliona KM za Dom zdravlja Gradačac, zapošljavanjem 106 ljekara, subvencioniranim vrtićima, rekonstruisanom dječijom bolnicom i milionima za vodosnabdijevanje – drugi će teško objasniti šta su, osim plate, donijeli građanima Tuzlanskog kantona.

Lejla Vuković za Skupštinu TK redni broj 2

Smajo Mandžić za Skkupštinu TK redni broj 3

Plaćeno političko oglašavanje