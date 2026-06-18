SDA traži od Bećirovića da objavi troškove boravka na Svjetskom prvenstvu

Troškovi boravka u Sjevernoj Americi člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i njegove pratnje moraju biti javno objavljeni, poručili su iz Stranke demokratske akcije.

Iz SDA navode da Bećirović, tokom Svjetskog prvenstva, boravi u Sjevernoj Americi zajedno s članovima kabineta, protokolom i osiguranjem, te traže da javnosti bude saopćeno koliko je osoba putovalo, koliko su plaćene avionske karte, hotelski smještaj, dnevnice, lokalni prijevoz i drugi troškovi.

U saopćenju ističu da građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati koliko je javnog novca potrošeno na ovo putovanje, posebno u vrijeme kada se veliki broj građana suočava s rastom cijena i sve težim životnim standardom.

“Bećirović na tom putovanju nije sam. Sa njim su članovi njegovog kabineta, protokol i osiguranje. Njihove avionske karte, hotelski smještaj, dnevnice, prijevoz, logistiku i sve druge troškove ne plaća Bećirović iz vlastitog džepa nego poreski obveznici Bosne i Hercegovine.” stoji u saopćenju.

Iz SDA tvrde da bi ukupni troškovi boravka mogli iznositi više od 300.000 KM, ali za tu tvrdnju nisu naveli zvaničnu potvrdu nadležnih institucija. Zbog toga, kako poručuju, Bećirović treba javno objaviti sve finansijske podatke koji se odnose na putovanje.

U saopćenju se navodi i da niko ne osporava pravo članu Predsjedništva BiH da podrži reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali da, ukoliko je riječ o gledanju utakmica, javnost mora znati koji dio aktivnosti predstavlja službene obaveze, a koji trošak pada na teret budžeta.

Iz SDA pozivaju Bećirovića da objavi detaljan pregled troškova i time, kako navode, otkloni sve dileme u vezi s korištenjem javnog novca tokom boravka u Sjevernoj Americi.