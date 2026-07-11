Žene SDA TK na Maršu mira: “Svaki korak je zavjet da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene”

Članice Organizacije žena SDA Tuzlanskog kantona i ove godine učestvovale su u Maršu mira, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici i šaljući poruku o važnosti očuvanja istine i sjećanja.

Na čelu sa predsjednicom Organizacije žena SDA TK Lejlom Vuković, učesnice su poručile da svaki korak ovog pohoda predstavlja znak poštovanja prema žrtvama i trajni zavjet da genocid u Srebrenici nikada neće biti zaboravljen.

“Marš mira nije samo pješačenje. To je put dostojanstva, sjećanja i opomene”, poručile su članice Organizacije žena SDA TK, ističući da kultura sjećanja ostaje obaveza svih generacija.

Naglasile su da je važno djecu odgajati u duhu istine, pravde i odgovornosti, kako bi znala prepoznati zlo i učiniti sve da se tragedije poput genocida u Srebrenici nikada i nikome ne ponove.

Učesnice Marša mira poručile su da svaki pređeni kilometar nosi poruku da žrtve nisu zaboravljene i da će istina o genocidu ostati trajno zapisana u kolektivnom pamćenju Bosne i Hercegovine.