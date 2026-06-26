Nezavisna lista Sloboda najavila podršku Bakiru Izetbegoviću i SDA na Općim izborima

Nezavisna lista Sloboda saopćila je da će na predstojećim Općim izborima podržati Bakira Izetbegovića kao kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i Stranku demokratske akcije (SDA).

Ovu odluku saopćio je predsjednik Kluba vijećnika NL Sloboda, prof. dr. Senad Mehmedinović, navodeći da je riječ o političkom opredjeljenju koje je, kako ističe, doneseno u interesu države.

U saopćenju se navodi da je podrška Bakiru Izetbegoviću zasnovana na njegovom dosadašnjem političkom djelovanju, iskustvu i, kako ističu iz NL Sloboda, državničkom pristupu, dosljednosti te opredijeljenosti za očuvanje stabilnosti, jedinstva i jačanje institucija Bosne i Hercegovine.

Iz ove političke organizacije istovremeno su potvrdili da će na Općim izborima podržati i SDA, uz obrazloženje da je takva odluka rezultat dosadašnje saradnje i realizacije projekata koje ocjenjuju važnim za razvoj Tuzle.

U tom kontekstu izrazili su zahvalnost Smaji Mandžiću, navodeći da je njegov angažman, zajedno s Vladom Tuzlanskog kantona, doprinio osiguravanju više od deset miliona konvertibilnih maraka za razvojne projekte u gradu.

Podsjećaju da je NL Sloboda na Lokalnim izborima 2024. godine osvojila više od 3.500 glasova, čime je osigurala tri vijećnička mandata u Gradskom vijeću Tuzla. Kako navode, njihovi vijećnici aktivno učestvuju u radu Gradskog vijeća i prepoznatljivi su po svom djelovanju u lokalnoj zajednici.