Počela isplata uvećanih penzija u FBiH: Penzionerima stiže i razlika za juli

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas, 4. septembra, počela je isplata penzija za august. Penzionerima ovog mjeseca stižu uvećani iznosi, a uz redovnu penziju bit će isplaćena i razlika za juli.

Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija po stopi od 3,82 posto, koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. U julu je prethodno izvršeno akontativno usklađivanje od 3,5 posto, pa će korisnicima sada biti isplaćena i pripadajuća razlika za taj mjesec.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija sada iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine iznosi najniže penzije zavise od dužine penzijskog staža. Tako korisnici sa manje od 20 godina staža mogu ostvariti najnižu penziju od 451,22 KM, dok najniža penzija za one sa 40 i više godina staža iznosi 714,43 KM. Zagarantovana penzija za nove korisnike sa 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 KM.

Najniža invalidska i najniža porodična penzija iznose po 676,83 KM, dok prosječna samostalna penzija za august iznosi 884,96 KM.

Augustovsku penziju primit će ukupno 472.288 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,8 miliona KM, prema podacima Federalnog zavoda MIO/PIO.

Ovo je ujedno i prva isplata nakon konačnog utvrđivanja drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija, pa će penzioneri na računima, osim povećane augustovske penzije, vidjeti i dodatni iznos koji se odnosi na razliku za juli.

Pomoć za penzionere u TK

Uz penzije za august, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje i jednokratna novčana pomoć od po 100 KM.

Kako je RTV Slon ranije objavio, Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 3.904.300 KM za ovu namjenu, a pomoć je planirana za 39.043 korisnika.