Dan BH Telecoma, koji se obilježava 5. septembra kao Dan telekomunikacijske deblokade Bosne i Hercegovine iz 1993. godine, i ove godine obilježava se kroz niz društveno odgovornih, korporativnih, kulturnih i aktivnosti posvećenih zaposlenicima.

U okviru programa obilježavanja Dana BH Telecoma, u četvrtak 3. septembra, predstavnici Uprave BH Telecoma, zajedno s Dinom Merlinom, posjetili su Roditeljsku kuću u Sarajevu, gdje su se družili s djecom oboljelom od raka i njihovim porodicama. Fotografije pogledajte u galeriji.

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23 godine partnerstva i podrške djeci

Posjeta je realizovana u saradnji s Udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka“, s kojim BH Telecom već 23 godine gradi partnerstvo i zajednički realizuje aktivnosti usmjerene na podršku djeci i njihovim porodicama i unapređenje kvaliteta njihovog života.

Poseban dio ove saradnje predstavlja dugogodišnje pokroviteljstvo BH Telecoma nad apartmanom „Visibaba“, koji porodicama pruža siguran i topao prostor za boravak tokom liječenja i kontrola.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević istakao je da je privilegija biti na čelu kompanije koja kroz različite segmente svog djelovanja nastoji dati doprinos društvu i zajednici.

„Još jednom potvrđujemo podršku BH Telecoma divnom, humanom projektu koji se radi za dobrobit naše djece i porodica koje prolaze kroz teško iskušenje liječenja“, kazao je Kovačević.

Podsjetio je da se 5. septembar obilježava kao Dan BH Telecoma u znak sjećanja na 5. septembar 1993. godine, kada je Bosna i Hercegovina dobila međunarodni telefonski kod 387.

„Od tada smo povezali mnoge ljude, mnoge sudbine i ispričali mnoge priče. Misija BH Telecoma i danas je da povezuje ljude i naše društvo, te da unapređuje veze između onih koji su u stanju i onih kojima je pomoć potrebna“, istakao je Kovačević.

Govoreći o djeci koja prolaze kroz teško liječenje, Kovačević je naglasio njihovu izuzetnu hrabrost.

„Svjedoci smo da su djeca često hrabrija od nas, da su mnogo veći heroji nego mi kada odrastemo i postanemo ozbiljni ljudi. Vjerujemo u njihovu dobrotu i hrabrost i vjerujemo da bosanskohercegovačko društvo, zajedno sa svima nama, može postati društvo u kojem će naša djeca biti sretna, zdrava i uspješna“, poručio je Kovačević.

Kubat: „Ne uzimajte nadu djeci i roditeljima“

Tokom posjete predstavnici BH Telecoma i Dino Merlin obišli su Roditeljsku kuću, družili se s djecom i porodicama te učestvovali u kreativnoj i interaktivnoj radionici. Bila je to prilika za razgovor s predstavnicima Udruženja o njihovom radu, potrebama porodica i značaju kontinuirane podrške.

Predsjednik Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ Fikret Kubat istakao je da je podrška djeci i njihovim porodicama mnogo više od materijalne pomoći.

„Uz materijalnu podršku koja je izuzetno važna, ovakav vid podrške ima dodatnu vrijednost zato što vraća nadu i osmijeh na lica naše djece. Borba s rakom nije nimalo lagana, istakao je Kubat.“, kazao je Kubat.

Naglasio je da u toj borbi moraju biti uključeni svi – od medicinskog osoblja i roditelja do kompanija, umjetnika, kulturnih radnika i cijele društvene zajednice.

„Ako smo zajedno, kao što smo danas ovdje Dino Merlin, BH Telecom i svi naši prijatelji – rezultati će sigurno biti bolji. Uvijek govorim: samo zajedno možemo napraviti više. Medicinsko osoblje, roditelji, umjetnost, kultura, muzika, kompanije i svi dobri ljudi moraju biti tu jedni za druge“, poručio je Kubat.

Govoreći o rezultatima liječenja, Kubat je istakao da Udruženje godišnje ima između 50 i 60 novih slučajeva oboljenja kod djece, dok je procenat izlječenja veći od 80 posto.

„Pred nama je mnogo posla, ali ukoliko budemo tu jedni za druge, sve će biti lakše. I molim vas samo da nikada ne uzmemo nadu ni djeci ni roditeljima, nego da uvijek vjeruju i vide svjetlo na kraju tunela“, kazao je Kubat.

Stihovi koji vraćaju osmijeh

Posebnu vrijednost susretu dalo je prisustvo Dine Merlina, koji je s djecom podijelio trenutke ispunjene razgovorom, osmijehom i zajedničkim aktivnostima.

„Jako sam počašćen što sam ovdje danas sa vama. Ovo je jedan divan podsjetnik svima nama da dio naše ljudskosti i našeg bića pripada i drugima. Podsjetnik da nismo sami i da ne možemo biti sami. Čovjek je snažan samo kada je u društvu“, rekao je Dino Merlin.

Govoreći o djeci koju je imao priliku upoznati, Merlin je istakao njihovu snagu i nepokolebljivost.

„Danas sam počašćen što sam u društvu snažnih mladih ljudi koji ne odustaju. I mi nećemo odustati u borbi i ljubavi prema njima i na sve načine ćemo pokušati da im pomognemo onoliko koliko možemo“, kazao je bh.kantautor.

Posebno ga je dirnula kreativna radionica, tokom koje su djeca sastavila pazle od njegovih stihova.

„Nisam ni pomislio da im moji stihovi toliko znače i da će na ovaj način postati dio našeg današnjeg susreta“, rekao je bh.kantautor.

Posjeta Roditeljskoj kući još jednom je pokazala koliko su zajedništvo, podrška i solidarnost važni djeci i porodicama koje prolaze kroz jedno od najtežih životnih iskušenja.

Obilježavanje Dana BH Telecoma nastavlja se i kroz druge društveno odgovorne, korporativne, kulturne i aktivnosti usmjerene na korisnike i zaposlenike, povezujući historijski značaj ovog datuma s vrijednostima koje BH Telecom njeguje danas kao kompanija koja povezuje ljude i dio je zajednice kojoj pripada.