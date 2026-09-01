Vlada TK izdvojila 20 hiljada KM za poboljšanje kvaliteta života penzionera

Nedžida Sprečaković
Penzioneri/Prijevremena penzija/Povećanje penzije/ izmjene pravilnika/ penziju iz Hrvatske
Foto: Pixabay/Penzioneri

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života starijih osoba.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje aktivnosti projekta „Poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera“.

Odluka je donesena u okviru izdvajanja sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.

Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje imaju za cilj podršku starijoj populaciji, kao i obilježavanje Dana penzionera 25. oktobra.

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