Vlada TK izdvojila 20 hiljada KM za poboljšanje kvaliteta života penzionera

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 20.000 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života starijih osoba.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje aktivnosti projekta „Poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica i obilježavanje 25. oktobra Dana penzionera“.

Odluka je donesena u okviru izdvajanja sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.

Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje imaju za cilj podršku starijoj populaciji, kao i obilježavanje Dana penzionera 25. oktobra.