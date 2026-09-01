Isplaćen regres zeničkim rudarima

Nedžida Sprečaković
Isplaćen regres zeničkim rudarima
Isplaćen regres zeničkim rudarima

Sredstva za isplatu regresa rudarima Rudnika mrkog uglja Zenica obezbijeđena su i prebačena na račun ovog preduzeća, saopćeno je u vezi s aktuelnom situacijom u rudniku.

Kako je navedeno, problemi u RMU Zenica nisu nastali preko noći, već su se gomilali godinama, a isplata regresa predstavlja jedan od konkretnih koraka ka rješavanju položaja radnika.

Istaknuto je da sama isplata regresa ne rješava sve probleme rudara, ali predstavlja značajnu podršku radnicima i njihovim porodicama dok se privodi kraju proces njihovog trajnog zbrinjavanja.

Prema dostupnim informacijama, pri kraju su i procedure u vezi s projektom Svjetske banke kroz koji bi trebalo biti osigurano uvezivanje radnog staža, kao i isplata svih preostalih obaveza prema radnicima.

Zvanični dokument o efektivnosti sredstava Svjetske banke očekuje se u narednim danima. Kako je navedeno, Svjetska banka je već obavijestila nadležne da će efektivnost sredstava biti odobrena, te da je dokument u pripremi u Washingtonu.

U saopćenju je također izraženo razumijevanje za nezadovoljstvo i nestrpljenje rudara, uz poruku da im pravo na protest niko ne osporava.

Naglašeno je da je cilj završiti proces rješavanja statusa radnika RMU Zenica i pronaći trajno, sistemsko rješenje za njihove probleme, umjesto novih obećanja.

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