Pozder i Lakić traže ubrzana ulaganja u smanjenje emisija iz TE Tuzla

Termoelektrana Tuzla bila je tema sastanka federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, koji su razgovarali o zagađenju zraka, prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija i narednim koracima koje nadležne institucije trebaju poduzeti.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma saopćeno je da je Pozder upoznala Lakića sa aktivnostima koje je Ministarstvo do sada poduzelo, uključujući informiranje javnosti, traženje podataka od Termoelektrane Tuzla i iniciranje hitnog inspekcijskog nadzora.

Lakić je, s druge strane, predstavio aktivnosti iz nadležnosti resornog ministarstva, među kojima je i zahtjev za smjenu Uprave Termoelektrane Tuzla.

Ministri su poručili da eventualna smjena Uprave može biti prvi korak u utvrđivanju odgovornosti, ali da se postupanje institucija na tome neće završiti.

„Građani Tuzle i šire regije očekuju da se riješi problem, a ne samo da se promijene ljudi koji njime upravljaju“, poručili su Pozder i Lakić.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je ulaganjima u zaštitu okoliša i smanjenje emisija, kao i sredstvima koja se izdvajaju za zaštitu zraka na području Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ponovo je urgiralo prema Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da mu bez odlaganja dostavi izvještaj o provedenom inspekcijskom nadzoru.

Nakon što izvještaj bude dostavljen, javnost bi trebala biti upoznata sa utvrđenim činjenicama, dok se od inspekcijskih organa očekuje da, ukoliko budu utvrđena kršenja propisa, poduzmu zakonom predviđene mjere i utvrde odgovornost.

Na sastanku je naglašena i potreba ubrzanja ulaganja u sisteme za smanjenje emisija, uključujući projekte odsumporavanja.

Pozder i Lakić poručili su da cilj nije samo utvrditi odgovornost za probleme u Termoelektrani Tuzla, već osigurati konkretne mjere, rokove i ulaganja koja bi trebala dovesti do smanjenja zagađenja i boljeg kvaliteta zraka za stanovnike Tuzle i okolnih područja.