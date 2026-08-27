Ratko Mladić preminuo je u 84. godini, nakon dugotrajnog pogoršanja zdravstvenog stanja, objavili su danas mediji u Srbiji i Republici Srpskoj.

Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, služio je doživotnu kaznu zatvora nakon što je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove potvrdilo je osuđujuće presude za genocid, progon, istrebljivanje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca, kao i kaznu doživotnog zatvora.

Haški tribunal optužio ga je 1995. godine, a nakon višegodišnjeg skrivanja uhapšen je 26. maja 2011. godine u Lazarevu kod Zrenjanina u Srbiji i potom izručen Hagu.

Prvostepenom presudom iz novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, dok je pravosnažnom presudom iz juna 2021. godine potvrđena njegova odgovornost za deset od 11 tačaka optužnice. Sud je, između ostalog, utvrdio njegovu odgovornost za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja Sarajeva te uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce.

Mladićevo zdravstveno stanje posljednjih godina bilo je ozbiljno narušeno. Njegova odbrana i porodica više puta su tražile prijevremeno puštanje ili premještaj u Srbiju radi liječenja. Međunarodni rezidualni mehanizam odbijao je takve zahtjeve, uključujući zahtjeve podnesene tokom 2026. godine.