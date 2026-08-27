FHMZ izdao crveno upozorenje, u petak i do 40 stepeni

Arnela Šiljković - Bojić
Toplotni val u Tuzli, termometar u prvom planu i gradska panorama u izmaglici od vrućine
Toplotni val u Tuzli najčešće karakterišu visoke dnevne temperature, sparina i tropske noći / ilustracija

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju u petak, 28. augusta.

Upozorenje će biti na snazi od 11 do 17 sati, a prema podacima FHMZ-a, temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretat će se između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz FHMZ-a navode da se očekuju ekstremno visoke temperature te građanima preporučuju da poduzmu mjere zaštite i izbjegavaju nepotrebno izlaganje vrućini, posebno u najtoplijem dijelu dana.

Posebna pažnja preporučuje se ugroženim kategorijama stanovništva, među kojima su starije osobe, djeca i osobe osjetljive na visoke temperature.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, građani bi trebali pratiti savjete nadležnih institucija, a zbog ekstremnih temperatura moguće su i poteškoće u funkcioniranju pojedinih dijelova infrastrukture.

Crveno upozorenje predstavlja najviši stepen meteorološkog upozorenja i izdaje se kada vremenske prilike mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i svakodnevne aktivnosti.

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