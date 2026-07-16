Imate osjećaj da stalno pada kiša? Evo šta pokazuju podaci za Tuzlu

Da li vam se čini, ili kiša zaista pada češće nego inače?

Česte vremenske promjene, lokalni pljuskovi i kratkotrajna grmljavinska nevremena ovog ljeta zaista su učestaliji nego prošle godine, ali podaci ne pokazuju da je riječ o ekstremno kišnom periodu.

Od 1. juna do 16. jula 2026. godine na području Tuzle i Tuzlanskog kantona registrovano je ukupno 16 dana sa padavinama. Tokom juna kiša je zabilježena u 11 dana, dok je u prvoj polovini jula evidentirano još pet dana sa padavinama.

Na prvi pogled, broj od 16 kišnih dana može djelovati visok. Međutim, dan sa padavinama ne znači nužno da je kiša padala satima ili da je zahvatila cijeli kanton. U statistiku ulazi i dan tokom kojeg je samo jedan dio područja zahvatio pljusak u trajanju od 15 ili 30 minuta.

Upravo su lokalnost i kratko trajanje glavna obilježja ljetnih padavina. Dok pojedine dijelove Gradačca, Kladnja ili drugih područja kantona može zahvatiti snažno nevrijeme, u Tuzli istovremeno može pasti tek nekoliko kapi kiše ili padavine mogu potpuno izostati.

Prošlo ljeto bilo je znatno sušnije

Osjećaj da ove godine stalno pada kiša dodatno pojačava poređenje sa ljetom 2025. godine. U istom periodu prošle godine, od 1. juna do 16. jula, u Tuzli i Tuzlanskom kantonu evidentirano je ukupno 11 dana sa padavinama, pet tokom juna i šest u prvoj polovini jula.

Razlika je posebno primjetna kada se uporede dva juna. Ovogodišnji juni imao je 11 kišnih dana, dok ih je u junu 2025. godine bilo svega pet.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, juni 2025. godine bio je najtopliji i najsušniji juni od početka službenih mjerenja u Bosni i Hercegovini. Pojedine lokalne meteorološke stanice na području i u okolini Tuzlanskog kantona tokom većeg dijela mjeseca nisu zabilježile mjerljivu količinu padavina.

Koliko je prošlo ljeto odstupalo od uobičajenih prilika pokazuje i broj sunčanih sati. Meteorološka stanica Tuzla tokom ljetne sezone 2025. godine registrovala je 954 sata sijanja sunca, približno 208 sati više od višegodišnjeg prosjeka.

Zbog takvog poređenja ovogodišnje ljeto izgleda znatno kišnije, iako je zapravo prošla godina bila izrazito suha i sunčana.

Juni je u Tuzli uobičajeno najkišniji mjesec

Mnoge može iznenaditi podatak da je juni statistički najkišniji mjesec u Tuzli. Prosječna količina padavina tokom tog mjeseca kreće se između 110 i 121 milimetra.

Česti ciklonalni poremećaji sa sjeverozapada tokom juna donose pljuskove, grmljavinu i nagle promjene vremena. Zbog toga 11 dana sa padavinama nije neuobičajena pojava za umjereno kontinentalnu klimu Tuzle i Tuzlanskog kantona.

U julu se vrijeme uglavnom stabilizuje pod uticajem anticiklona i prodora toplog zraka sa sjevera Afrike. Kišni dani postaju rjeđi, ali zagrijano tlo i visoke temperature mogu doprinijeti nastanku kratkotrajnih, lokalno snažnih pljuskova.

Moguće je, dakle, da veći dio dana bude sunčan i veoma topao, a da se zbog kratkog poslijepodnevnog pljuska ipak evidentira dan sa padavinama. Zbog toga broj kišnih dana nije isto što i ukupna količina kiše.

Dosadašnjih 16 dana sa padavinama pokazuje da je ovo ljeto kišovitije nego prošlogodišnje, ali učestalost kiše i dalje se nalazi u okvirima koji se mogu smatrati uobičajenim za ovaj dio godine. Utisak da stalno pada kiša u velikoj mjeri stvaraju kratkotrajni pljuskovi, lokalna nevremena i poređenje sa izrazito sušnim ljetom 2025. godine.