FHMZ izdao crveno upozorenje zbog obilnih padavina u dijelovima BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog obilnih padavina za područje Hercegovine, te centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne.

Upozorenje se odnosi na period od 25. januara 2026. godine od 6 sati do 26. januara 2026. godine do 3 sata.

Meteorolozi navode da je očekivana količina padavina uglavnom od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

„Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode“, upozorili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

„Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama“, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.