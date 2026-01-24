FHMZ izdao crveno upozorenje zbog obilnih padavina u dijelovima BiH

RTV SLON
Kišno vrijeme
Foto: Fena

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog obilnih padavina za područje Hercegovine, te centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne.

Upozorenje se odnosi na period od 25. januara 2026. godine od 6 sati do 26. januara 2026. godine do 3 sata.

Meteorolozi navode da je očekivana količina padavina uglavnom od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

„Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode“, upozorili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

„Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama“, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.

pročitajte i ovo

Vijesti

FHMZ izdao crveno upozorenje zbog obilnih padavina

Vijesti

Niske temperature danas u cijeloj BiH, izdato narandžasto upozorenje za Tuzlu

Tuzla i TK

FHMZ upozorava: Temperature i do minus 14 stepeni u dijelovima BiH

BiH

FHMZ: Izdato narandžasto upozorenje za sutra

BiH

FHMZ izdao narandžasto upozorenje, očekuju se obilne padavine

Vijesti

FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana u Tuzli?

Istaknuto

Magla širom BiH, upozorenje vozačima i na učestale odrone na više putnih pravaca

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 17 beba

Tuzla i TK

Darko Rudek kvartet nastupa u BKC Gračanica 12. februara

Istaknuto

Usvojen Zakon o PIO: Novi način obračuna penzija

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]