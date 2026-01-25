Izdato crveno upozorenje za pojedine dijelove BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog obilnih padavina za područje Hercegovine te centralne, jugozapadne i jugoistočne Bosne.

Upozorenje se odnosi na period od 25. januara 2026. godine od 6.00 sati do 26. januara 2026. godine do 3.00 sata. Kako je saopćeno, očekivana količina padavina je uglavnom od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

U preporukama koje se navode prema smjernicama Svjetske meteorološke organizacije ističe se da građani trebaju biti spremni da zaštite sebe i imovinu, uz mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaja u snabdijevanju električnom energijom, vodom i komunikacijama. Također se navodi da može biti potrebna manja evakuacija, te da su mogući teški uslovi za vožnju zbog smanjene vidljivosti i zadržavanja vode na kolovozu.

Iz FHMZ-a poručuju da se za dodatne informacije građani trebaju obratiti nadležnim institucijama.