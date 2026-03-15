Upozorenje građanima na opasnost od izbijanja požara

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona upozorila je na povećan broj šumskih požara i požara niskog rastinja koji su u posljednje vrijeme evidentirani na području kantona.

Kako navode iz Civilne zaštite, najveći broj ovih požara uzrokovan je nesavjesnim paljenjem vatre prilikom spaljivanja korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednog i drugog otpada tokom proljetnih radova i čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru.

Iz Civilne zaštite podsjećaju da je zakonom zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugim površinama na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume.

„Kantonalna uprava civilne zaštite upozorava na zabranu loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume (član 20. Zakona o šumama, ‘Službene novine TK’, broj: 7/17)“, navode iz Civilne zaštite TK.

Za kršenje ove odredbe predviđene su i novčane kazne.

„Fizičko lice koje loži vatru suprotno propisanoj odredbi može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM (član 59. navedenog zakona)“, ističu iz Civilne zaštite.

Dodaju da su Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine predviđene i kazne zatvora te novčane kazne u slučaju da požar izazove veću materijalnu štetu ili ugrozi ljudske živote.

„Apelujemo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike, kao i pravna lica da se pridržavaju zakonskih odredbi, da se vatra ne pali na nedozvoljenim mjestima, jer mala nepažnja može uzrokovati velike posljedice“, naveli su.

Građani se pozivaju da u slučaju uočavanja požara odmah obavijeste nadležne službe.

„Mole se građani da ukoliko uoče šumski požar ili požar koji prijeti da će se prenijeti na šumu, odmah o tome obavijeste vatrogasnu jedinicu na broj 123, policiju na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121“, saopćeno je.

Iz Civilne zaštite također su uputili preporuke građanima kako bi se smanjio rizik od požara tokom proljeća. Preporučuje se redovno uklanjanje suhe trave i biljnog otpada oko kuća, vikendica i poljoprivrednih objekata, sigurno odlaganje otpada bez spaljivanja na otvorenom prostoru, korištenje roštilja i drugih izvora vatre samo na sigurnim mjestima te obezbjeđivanje osnovnih sredstava za gašenje požara poput vode, pijeska ili lopate.

Također, poljoprivrednicima i vlasnicima zemljišta savjetuje se provođenje preventivnih mjera, uključujući uklanjanje zapaljivog rastinja i održavanje zaštitnih pojaseva oko imanja, kao i redovno nadgledanje zemljišta, posebno u sušnim i vjetrovitim danima, kako bi se na vrijeme spriječilo širenje požara.