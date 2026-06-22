Danas sunčano i vrlo toplo, u drugom dijelu dana mogući pljuskovi i grmljavina

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, građane Bosne i Hercegovine danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će u pojedinim krajevima dosezati i do 38 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi navode da će sunčano vrijeme preovladavati tokom prijepodnevnih sati, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Veća vjerovatnoća za izraženije padavine postoji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim dijelovima Bosne, kao i na istoku Hercegovine.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 13 i 19 stepeni, dok će na jugu zemlje biti do 22 stepena. Najviše dnevne temperature uglavnom će iznositi od 29 do 35 stepeni, a na jugu i do 38 stepeni Celzijusa.

Za područje Tuzle izdato je upozorenje zbog mogućih pljuskova praćenih grmljavinom tokom dana. Nadležni upozoravaju da su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, te savjetuju dodatni oprez na planinama, u šumama i na otvorenim prostorima gdje je rizik od udara groma veći.

Istovremeno, na snazi je i upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na suncu, piju dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.