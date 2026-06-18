Vremenska prognoza BiH: Temperature danas idu do 35 stepeni

Vremenska prognoza BiH za danas donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u većem dijelu zemlje, dok će najviše dnevne temperature biti zabilježene na jugu.

U Hercegovini se očekuje izrazito toplo vrijeme, a u pojedinim područjima, poput Mostara, temperatura bi mogla dostići i do 35°C. Za hercegovačku regiju na snazi je upozorenje zbog visokih temperatura, koje se odnosi na period od 09:00 do 15:00 sati. Prema najavama, najviša temperatura u tom dijelu zemlje kretaće se između 31 i 34°C.

Sunčano i toplo vrijeme očekuje se i u središnjim te sjevernim krajevima Bosne i Hercegovine. U gradovima poput Banje Luke, Travnika i Zenice dnevne temperature mogle bi dosezati do 31°C, uz stabilne vremenske prilike tokom većeg dijela dana.

Prema prognozi, u istočnim područjima, uključujući Tuzlu i Goražde, moguć je prolazan porast oblačnosti. Tokom poslijepodneva nije isključen ni rijedak lokalni pljusak, ali se ne očekuju značajnije padavine.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 13 i 22°C, dok će dnevne biti od 26 do 35°C, najviše u južnim dijelovima zemlje.

S obzirom na najavljene temperature, posebno u Hercegovini, građanima se preporučuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana. Vremenska prognoza BiH pokazuje da će se ljetne temperature zadržati u većini krajeva, pa se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu, unos dovoljne količine tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim prilikama.